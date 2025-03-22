モデルでタレントの藤田ニコル（27）が22日、都内でファッション誌「ViVi」（講談社）のイベント「超ポジティブEXPO」に出席した。この日発売された5月号をもって専属モデルを務めたViViを卒業。「7年5カ月いたんです。思い出がいっぱいある。大変なことも楽しいこともたくさんあったんですけど、満足して卒業できるのは、ViViチームのお陰」と感謝した。最新号の表紙について「表紙はいろんな情報を書かなきゃいけないんで