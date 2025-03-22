アメコミ史上最も歴史のあるヒーロー＝アメコミヒーローの原点としてこれまで世界中で愛され続けてきたスーパーマンの完全新作映画『スーパーマン』の公開日が、米国と同時の7月11日に決定。新たにアナウンス予告が公開された。映像内の「新たな始まりを、目撃しよう！」という言葉が示す通り、新たなDCユニバース、そしてスーパーマンの物語がここから始まる。【動画】凶暴な巨大生物Kaiju（怪獣）もスーパーマンに立ちはだかる