timeleszの菊池風磨さんは3月19日、自身のInstagramを更新。“闇落ち”ショットを公開しました。【写真】頭を見せた“闇落ち”ショット「貴重なショットだね！」「#闇落ち#闇落ちした#ソウ#テラ」とハッシュタグを付け、写真を1枚載せている菊池さん。同グループメンバーの松島聡さんと寺西拓人さんがうつむく姿です。松島さんの表情は少しだけ見えていますが、寺西さんは頭だけが見える状態となっています。「#CDTV」ともハ