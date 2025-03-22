八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズは3月23日（現地時間22日）にホームのクリプトドットコム・アリーナで行われるシカゴ・ブルズ戦のインジュリーレポートを公開した。 2月28日（同27日）のミネソタ・ティンバーウルブズ戦を最後に、膝蓋腱炎のため欠場が続く八村は「Out（欠場）」から「Questionable（不確か）」にアップグレード。7試合連続欠場のレブロン・ジェーム