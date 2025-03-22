櫻坂46の「Buddies感謝祭 2025」および「小池美波 卒業セレモニー」が20日、千葉・幕張メッセイベントホールにて開催された。本記事では、グループ最後の一期生である小池美波を送り出した卒業セレモニーの模様をレポートする。【写真】「二人セゾン」「コンセントレーション」こだわりのセットリストでパフォーマンス小池美波の美しいドレス姿も「Overture」に続いてステージに登場した小池は深々と一礼すると、メンバーと