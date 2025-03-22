All About ニュース編集部は2024年10月4日〜11月19日、全国10〜70代の男女234人を対象に「あったら嬉しいナンバープレートの地名」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う静岡県の地名を紹介します！【10位までのランキング結果を見る】2位：浜松市2位は「浜松市」でした。浜松市・磐田市・袋井市などで交付されているナンバーです。静岡県屈指の規模を誇る政令指定都