女子だけを収容する少年院は全国に9か所あります。都内唯一のその施設を、俳優で『news zero』火曜パートナーの葵わかなさんが取材。美容室もある施設内や授業の様子を見せてもらいました。ある17歳の少女は、20年後に向けた誓いを立てていました。■自らの罪と向き合う約20人の少女18日に卒業式が行われたのは、東京・狛江市にある愛光女子学園。罪を犯した少女たちが過ごす、都内唯一の女子少年院です。普段は閉ざされた施設です