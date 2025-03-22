【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ワークショップのテーマは「スキルも関係ないし、誰でも参加できる、楽しいDIY」 ソニー・ミュージックエンタテインメントが2024年9月に設立したマネジメント＆レーベル「Echoes」が、4月に横浜で開催される新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』内にて、『Echoes Baa』（エコーズ バー）を横浜赤レンガ倉庫