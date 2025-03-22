MLB・ナショナルズは22日、小笠原慎之介投手がマイナー降格したことを発表しました。小笠原投手は、2024年オフにポスティングシステムを利用し、中日からメジャー契約でナショナルズに移籍。開幕ローテーション争いに加わり、最後の一角を3投手で争っていましたが、最後のアピールの場となった日本時間21日のメッツ戦で4回途中8安打8失点と苦しい結果となっていました。小笠原投手はオープン戦の5試合に先発登板し、1勝3敗、防御率