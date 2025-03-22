３月２２日の中山４Ｒ・３歳未勝利戦（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、１番人気のウインスティーガ（牡、美浦・手塚貴久厩舎、父ウインブライト）が、デビュー３戦目で初勝利を挙げた。２２年の香港ヴァーズを制したウインマリリンの半弟という血統。勝ち時計は２分０秒９（良）。スタートを決めて、そのまま流れに乗って好位２番手へ。道中はリズム良く運び、４コーナーで逃げたタイセイグレーターに並びかけると、直線