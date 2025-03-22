エドガー・レイエスがストーリーズを公開ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」のため13日に来日したものの、体調不良のために開幕戦を待たずして緊急帰国した。体重も大幅に減少する中で、球団カメラマンが“近況”を報告した。ロサンゼルスを拠点にするフリーランスのカメラマン、エドガー・レイエス氏は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。