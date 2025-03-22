ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）が２１日深夜に放送され、タレント・ギャル曽根の夫の話題が挙がった。ギャル曽根と有田哲平、「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高Ｎｏ．１と自由が丘でロケ。３人で歩いていると、ギャル曽根は「『脱力色』が強くなりまして」と笑った。有田がＭＣを務めるフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜・後１１時）に、すがちゃんも不定期で出演中。「カカロニ」栗