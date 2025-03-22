フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が22日、朝日放送テレビ制作、テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）に生出演。今年3月1日に80歳で亡くなったみのもんたさんの“遺言”を本音で伝えた。古舘はスタジオとともに、俳優勝俣州和（60）と熊本を2人旅で訪れたロケにも登場。夕食で勝俣が「僕ね、古舘さんが好きなのは、2人とも“しゃべり”で職業じゃないですか。もう全然レベルなんかは違うけど」と語り掛けた。