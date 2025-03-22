◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２２日・戸田）巨人のイースタン・リーグ、ヤクルト戦のスタメンが発表された。長野久義外野手が「５番・左翼」で先発出場。又木鉄平投手と１軍から参加している岸田行倫捕手がバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）岡田２（右）重信３（捕）岸田４（一）ティマ５（左）長野６（指）萩尾７（三）郡８（二）湯浅９（遊）村山Ｐ又