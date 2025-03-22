モデルの藤田ニコル（２７）が２２日、都内で、女性ファッション誌「ＶｉＶｉ」（講談社）の体験型イベント「ＶｉＶｉ超ポジティブＥＸＰＯ２０２５ＳＰＲＩＮＧ」の取材会を行った。同日発売の５月号をもって、７年半にわたって務めた同誌の専属モデルを卒業する心境を語った。パールデニムにパステルブルーのトップスという春の装いで登場した藤田は、イベント開始を前に「今回で２回目で、前回の時も読者の方が近く