柔道女子で、昨夏のパリ五輪４８キロ級金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が２２日、都内で行われた警視庁と株式会社ジェイコムが連携した「ストップ！詐欺共同宣言式」にゲスト出演した。トークショーでは、詐欺にあいかけた過去を明かした。友人と２人でいる時に突然、警察を名乗る人物から着信があったという。「警察官を装った電話だった。『捜査二課です。（あなたの銀行）口座が犯罪に使われた』と話され