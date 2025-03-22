【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 アニプレックスは、7月より放送予定のアニメ「怪獣8号」において、第2弾ティザーPVを公開した。 PVはAnimeJapan 2025にて行なわれた同作スペシャルステージにて公開されたもの。隊員たちのその後や第1部隊隊長・鳴海弦（cv.内山昂輝さん）、四ノ宮功から第1部隊の編成を告げられる日比野