俳優の松坂桃李が主演を務める、TBS系日曜劇場『御上先生』（毎週日曜後9：00）で主人公・御上（松坂）が担任を務めることになる隣徳学院3年2組の生徒29人の卒業メッセージを“出席番号順”で紹介する。今回は、矢吹奈子が演じる晴山奈緒（出席番号／25）。【写真】衝撃…”不正入学をした人物”がラストに判明！完全オリジナルストーリーで送る本作は、子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこ