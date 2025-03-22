【「怪獣8号」アニメ×ゲーム公式特番】 4月25日20時 配信予定 東宝は、アニメ「怪獣8号」のゲーム化プロジェクト「怪獣8号 THE GAME」において、4月25日20時より「『怪獣8号』アニメ×ゲーム公式特番」を公式Xおよび「TOHO animation チャンネル」にて配信する。 本番組では福西勝也さん（日比野カフカ/怪獣8号役）、瀬戸麻沙美さん（亜白ミナ役）さん加藤渉（市川レノ役