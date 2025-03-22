女優・平祐奈（２６）と乃木坂４６の久保史緒里（２３）が２２日、都内で行われたＷ主演映画「ネムルバカ」（阪元裕吾監督）の公開記念舞台あいさつに俳優・綱啓永、樋口幸平らと出席した。漫画家・石黒正数氏の同名漫画が原作。ぬるま湯のような、自分らしさを見つけようとする大学生の、友情や別れを描いた作品。劇場では楽曲「ネムルバカ」のミュージックビデオ（ＭＶ）を解禁した。ＭＶのメイキング画像を見ながら、平は