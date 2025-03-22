坂本は今季プロ19年目のシーズンを迎える(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextNPBの開幕が28日に迫っている。各球団、開幕オーダーの編成が急ピッチに進む中、巨人で注目されているのはホットコーナーともいわれる三塁手争いにもある。 【関連記事】中山礼都は開幕スタメンを掴めるか日替わりが続く巨人の下位打線阿部監督の選択は？オープン戦で勢いを示しているのは5年目内野手の中山礼都だ。21日に行われたロッテとの