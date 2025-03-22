早実―高松商9回表、適時打を放ち、喜ぶ早実・中村＝甲子園早実は主将の左腕、中村が投打に活躍した。140キロ前後の直球にスライダー、チェンジアップを交え8回8安打1失点。打撃では二回に左越え先制二塁打。五、九回にも適時打を放つなど4安打3打点をマークした。高松商は先発の末包旬の制球が乱れて四回途中4失点。攻撃は10安打を放ちながら、終盤に2点を返すにとどまった。