マイホームを買うのは人生最大の決断だと思う人は少なくありません。それぐらい大きな買い物ですし、これからそこで暮らすという夢や希望のため、素敵な家にしたいですよね。今回はそんな夢のマイホーム購入時に、まさかの人物に水をさされた経験のある筆者の知人から話を聞きました。 夢のマイホーム 当時Nさんは小学生の息子と旦那さんと賃貸マンションで暮らしていました。 子どもが大きくなってきたこ