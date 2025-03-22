22日の朝、愛知県豊橋市の住宅で火事がありました。けが人はいないということです。 【写真を見る】木造住宅が火事“江戸時代の趣が残る”二川町の旧東海道沿いの住宅街けが人なし愛知・豊橋市 火事があったのは、愛知県豊橋市二川町の住宅です。警察と消防によりますと、22日午前8時20分ごろ、近くに住む人から「2階建ての建物から火と煙が出ている」と消防に通報がありました。消防車など9台が出て、火は約3時間後に消し