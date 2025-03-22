ノッティンガム・フォレストは今季ここまでプレミアリーグ3位と大躍進を見せている。『TBR Football』によると、N・フォレストは今夏の移籍市場でウルブズに所属する25歳のブラジル代表FWマテウス・クーニャの獲得を目指すという。2023年7月にアトレティコ・マドリードからウルブズに完全移籍を果たしたクーニャは加入1年目こそはプレミアリーグ2ゴールと不完全燃焼に終わったが、2年目となる昨季は12ゴールと大活躍。今季も26試合