フランスU-21代表は22日、国際親善試合でイングランドU-21代表と対戦。試合はフランスが5-3の打ち合いを制して勝利を収めている。この試合で圧巻の活躍を見せたのが、フランクフルトで活躍する22歳FWウーゴ・エキティケだ。前半の7分と35分に得点を挙げて前半だけで2ゴールを記録した同選手は後半55分にもゴールネットを揺らしてハットトリックを達成。『Sofascore』では最高評価を受けて堂々のMOMに輝くなど圧巻の活躍を見せた。