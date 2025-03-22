イングランド代表のキャプテン、ハリー・ケインは、ワールドカップ予選のグループステージでアルバニア代表と対戦し、1ゴールを挙げて2-0の勝利に貢献した。この試合の前に、ケインは自身のゴール記録が過小評価されている現状について語った。『THE Sun』が伝えている。ケインは、イングランド代表通算70ゴールで歴代最高得点記録を保持しており、バイエルン・ミュンヘンでは公式戦82試合76ゴールという驚異的な記録を持つ。得点