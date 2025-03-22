2023年7月、大阪・福島に誕生したカフェ「cafe2+6（カフェニトロ）」。イタリアンシェフが手がける本格フード＆パティシエこだわりのスイーツが楽しめる、ちょっと特別なカフェです。洗練されたコンクリート調の店内は、子連れでも安心して過ごせる快適な空間。季節限定の「ブーケクレープ」や予約制アフタヌーンティーなど、ここでしか味わえない絶品メニューが話題を呼んでいま