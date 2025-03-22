2026年北中米ワールドカップ欧州予選グループK第1節でアルバニア代表と対戦し、2-0の勝利を飾ったイングランド代表。トーマス・トゥヘル新監督の初陣を見事勝利でスタートさせた。そんなこの試合で大きな話題となっているのが、今季アーセナルで成長著しい18歳マイルズ・ルイス・スケリーだ。A代表初招集を飾るといきなりスタメンに抜擢された18歳はなんと20分にゴールも記録。トゥヘル・イングランドの幕開けとなるゴールを決めた