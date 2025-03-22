20日（現地時間）、フランスはUEFAネーションズリーグ準々決勝1stレグでクロアチアと対戦し、0-2で敗れた。リーグAグループ2を首位通過したフランスだったが、この日は26分にアンテ・ブディミルにヘディングシュートを決められてクロアチアに先制を許すと、前半終了間際にもイヴァン・ペリシッチにボレーシュートを決められ2点ビハインドで前半を終える苦しい展開に。後半に入って攻撃のギアを一段階上げて攻勢に転じたが、守りを