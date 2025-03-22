お笑い芸人・今田耕司がMCを務める、読売テレビ『今田耕司のネタバレMTG』（毎週土曜前11：55※関西ローカル）が22日、放送最終回を迎えた。今田は、同枠で12年半にわたってMCを務めた。【写真多数】『今田耕司のネタバレMTG』最終回も激論の様子『特盛！よしもと 今田・八光のおしゃべりジャングル』（2012年10月〜21年3月）を経て、2021年4月から『ネタバレMTG』に刷新。芸能・政治・社会などの話題のニュースをめぐって