ドジャースのベン・カスパリウス投手（26）の妹・ケイトさんが22日までに自身のインスタグラムを更新。「絶対に戻ってくる」と日本を大満喫したことを明かした。東京ドームで18、19日に行われたドジャース対カブスの開幕戦「MLBWORLDTOURTOKYOSERIES」のため来日していたケイトさん。「絶対に戻ってくる」というメッセージと日本の国旗の絵文字を添え東京での思い出の数々を投稿した。第1戦で1回を完全投球で抑え、