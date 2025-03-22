AnimeJapan 2025『Netflixスペシャルステージ』が22日、東京ビックサイトで行われ、マイメロディが登壇した。【写真】ピンク＆リボンでキュート！登壇したマイメロディマイメロディは、登壇すると観客にキュートにアピール。先に登壇していた小林ゆう、小林親弘、小林千晃とハイタッチ。3人は口々に「かわいい！」「すごい！」と大興奮で迎えた。本作について、マイメロディは「メロディ、夢だったお菓子屋さんを開くことに