嘘つくの下手だよね犬系彼氏×無表情彼女の正反対カップル。週末の夜の楽しみは？／金曜の夜はボドゲと君と vol.1（1）一週間がんばったご褒美は…好きな人とボードゲーム！無表情で誤解されがちなことが悩みの茉莉（まつり）と、思っていることがすぐ顔に出てしまう波島（はじま）。付き合い始めてもうすぐ一年を迎えるふたりには、金曜日の夜に特別な時間が待っています。それは…「ボードゲーム」を一緒に楽しむこと！ クールな