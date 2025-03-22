「AnimeJapan 2025」の中で行われた「Netflixスペシャルステージ」で、アニメ『Devil May Cry』の日本語版吹替予告映像や、『アーケイン』『BEASTARS Final Season』『My Melody & Kuromi』『ムーンライズ』の新カットなどが初めて公開されました。Netflix (ネットフリックス) 日本 - 大好きな映画やドラマを楽しもう!https://www.netflix.com/jp/まずは、ラインナップ特別映像が上映されました。AnimeJapan 2025: Netflixが贈