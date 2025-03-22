21日、高齢ドライバーを対象に安全運転について学ぶ講演会が熊本市で開かれました。 22日夜、熊本市南区の東（あずま）病院で開かれた講演会には、免許の更新を予定している地域の高齢者が参加しました。 「歳を取ったら 分かっていても体が動かない。ハンドルをきれない」（熊本県交通安全協会 吉田至専務理事） 講演会では、熊本県交通安全協会の吉田至（よしだ・いたる）さんが加齢によって動体視力が低下し 視野が狭