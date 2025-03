【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場:東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催される「AnimeJapan 2025」のステージイベント「帰ってきた! リコリス・リコイル in AnimeJapan2025」にて、ショートムービー「リコリス・リコイルFriends are thieves of time.」が4月16日21時より、アニプレックス公式YouTubeチャンネルほか各種配