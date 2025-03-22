テレビアニメ『怪獣8号』第2期（7月よりテレビ東京系で放送）のティザーPVが公開された。怪獣10号により襲撃された立川基地。バラバラになった第3部隊。そして、怪獣8号であることが露呈し、四ノ宮功との死闘の末に処分保留となった日比野カフカ。怒涛の展開で幕を閉じた第1期だったが、ティザーPVでは、隊員たちのその後の姿が描かれている。【画像】鳴海弦の戦闘モード！公開された『怪獣8号』第2期ビジュアル大きなインパク