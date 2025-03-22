米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が22日、自身のインスタグラムを更新し、デコピンの最新ショットを公開した。【写真】目がうるうる…大谷翔平が公開したデコピンの最新ショット大谷はストーリーズに家の絵文字を添えデコピンがつかまり立ちする様子を投稿。無事に“再会”を果たしたようだ。日本で開催された『MLB東京シリーズ』に妻の真美子さんとデコピンは帯同しておらず、大谷が「（デコピンは）LAにいる」と説明