お笑いタレント有吉弘行（50）が22日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。第1子を抱っこしてくれた人気芸人を明かした。今回は、お笑いタレントのビビる大木らとロケ。昨年11月に第2子が誕生した大木は「アリが“大木の赤ちゃん抱っこしに行くわ”って言って、4カ月ぐらい待ってるんだけど。（有吉は）“その日だめ”“俺、土日やだ”とか」となかなか予定が合わず。有吉は「お前だって“ワ