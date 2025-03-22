タレントの中山秀征（57）が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、同日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（後9：00）に出演することを告知した。【最新番組カット】今見てもカッコイイ…中山秀征”初愛車”の全貌投稿では「今から約35年前に購入したカマロのオープンカーで登場します笑今もバリバリ元気です」と、自身の愛車を紹介。さらに、「憧れての車ロータスヨーロッパ!!」と、幼い頃から