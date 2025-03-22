国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の第１０代会長に選出されたカースティ・コベントリー氏（４１）（ジンバブエ）が２１日、各国記者によるグループインタビューに応じ、現在の心境などを語った。（ギリシャ西部コスタナバリノ結城和香子）――女性のＩＯＣ会長は史上初。新たな扉を開くと逆風が強まるものだが、どう対処するのか。「（五輪５大会に出場して金２個を含むメダル７個を獲得した）競泳選手時代もジンバブエの