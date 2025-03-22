◆オープン戦・ソフトバンク―広島（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは広島とのオープン戦最終カード。21日に1軍復帰した今宮健太が2番に入った。大関友久が開幕前最終登板に臨む。【ソフトバンクの広島戦スタメン】1中周東佑京2遊今宮健太3指柳田悠岐4一山川穂高5左正木智也6右柳町達7三リチャード8捕渡邉陸9二牧原大成 投大関友久