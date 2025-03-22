株を100株単位で買う場合はまとまった金額が必要ですが、もし、「1株」で「株主優待」がもらえるならきっと嬉しいと思うはずです。最近新設されたばかりで注目しておきたい、全株主が対象の「株主優待」のほか、いわゆる「隠れ優待」についても紹介します。※株価は3月18日終値【写真】三菱商事の優待で訪れた静嘉堂文庫美術館* * * * * * *トヨタ自動車が「株主優待」新設！注目は「1株優待」？トヨタ自動車が2025年3月3日に「株