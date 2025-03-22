今回のお悩み学校のお休みの日のお昼ごはんや、小腹がすいたときの軽食など、子どもが自分でパパッと作れる「お留守番ごはん」が知りたいです！（yuka・40歳）わが家の10歳の娘にも安心して作ってもらえる「手とレンジ」だけ！の超・お手軽レシピこんにちは。およねです！このたびもお悩みを寄せていただきありがとうございます！春休みやら、夏休みやら、冬休みやら、試験休みやら……。子どもの昼ごはんを用意しないとい