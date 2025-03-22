北朝鮮の朝鮮中央通信は22日、金正恩（キムジョンウン）総書記が、訪朝したロシア前国防相のショイグ国家安全保障会議書記と21日に会談し、「今後もロシアの闘争を支持する」と言明したと報じた。両国の安全保障などの問題について意見交換し、完全に立場が一致していることを確認したとしている。同通信によると、金氏はロシアがウクライナ侵攻を指して使う「特別軍事作戦」を「不屈の力と愛国主義、正義の偉業に対する示威に