TBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）の公式X（旧ツイッター）が21日、更新され、異例のメッセージとともに22日の放送内容が告知された。公式では「『バトン受け取りました』＃報道特集がんばれの声、ただただありがたいです」と、番組を応援するハッシュタグの紹介とともに、番組側の決意ともみられるメッセージが記された。その上で「明日土曜日、ぜひご覧下さい」と告知。「＃応援の声届いています」とのハッシュタグも