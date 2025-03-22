大阪・関西万博に参加するデンマークとスペインの文化や料理を楽しめるイベントが、３月２２日、大阪市内で開かれています。２２日、大阪の天満橋で行われているのは、デンマークとスペインをテーマにしたイベントで、大阪・関西万博の開幕を前に、参加する海外パビリオンに興味を持ってもらおうと開催。パエリアやミートボールのクリーム煮込み、ライ麦パンなど、両国の料理やお酒が販売され、ステージでは北欧音楽やスペイ