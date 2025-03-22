福岡県警久留米署は22日、久留米市荒木町付近で同日午後5時ごろ、男が下半身を見せる事件が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。犯人は50歳くらいの男で身長170程度。赤色と青色のジャンパーを着用していたという。