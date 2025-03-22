遊歩道で発見の切断遺体…頭部は見つからず　死体損壊・遺棄事件として捜査　大阪・福島区 MBSニュース

大阪の遊歩道にポリ袋に入った男性の切断遺体 頭部が見つからず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府大阪市の遊歩道でポリ袋に入った男性の切断遺体が見つかった事件
  • 遺体の頭部が発見されていないことが新たに分かった
  • 警察は死体損壊・遺棄事件として殺人容疑も視野に捜査している
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